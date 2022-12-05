Немецкая компания RWE анонсировала разбирательство в отношении "Газпрома" по поставкам топлива

Российская газовая компания "Газпром" должна быть готова к дальнейшим искам о возмещении ущерба со стороны Германии, пишет издание Handelsblatt Фото: REUTERS

Российская газовая компания "Газпром" должна быть готова к дальнейшим искам о возмещении ущерба со стороны Германии, об этом пишет издание Handelsblatt. О их данным, энергетическая группа ФРГ RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" по поводу "недопоставки газа".

"RWE — вторая немецкая энергетическая компания, которая требует от Газпрома оплаты. На прошлой неделе крупнейший импортер газа Германии Uniper объявил, что хочет потребовать от «Газпрома» возмещения убытков на миллиарды долларов", - пишет издание со слов представителей компании.

И Uniper, и RWE имели фиксированные контракты на поставку газа с «Газпромом», говорится в материале, уточнив, что с начала сентября российская компания прекратила поставки газа по газопроводу "Северный поток-1" в Германию. Таким образом, Uniper и RWE вынуждены закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на уже согласованных выгодных условиях. Немецкие компании хотят, чтобы Газпром понес убытки.

Тем не менее, по словам Handelsblatt, "Газпром" считает требования о возмещении ущерба "незаконными". Журналисты подчеркнули, что помимо Uniper и RWE, другие европейские импортеры газа могут попытаться получить компенсацию от "Газпрома". Бывшая компания Gazprom Germania, которая сейчас принадлежит немецкому государству под названием Sefe, некоторое время назад подтвердила Tagesspiegel Background, что в настоящее время изучает "существующие и будущие претензии в связи с прекращением поставок газа".

Напомним, 30 ноября 2022 года стало известно, что германский концерн Uniper подал в суд на "Газпром экспорт" с целью компенсировать убытки от недопоставки газа из России в 2022 году. Об этом сообщили в Uniper, уточнив, что по оценкам специалистов компании, расходы на закупку недостающего газа из РФ составили 11,6 млрд евро.