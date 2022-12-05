Хуснуллин прокомментировал поездку с Путиным по Крымскому мосту после теракта Фото: REUTERS

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин вместе с российским лидером Владимиром Путиным 5 декабря посетил Крымский мост, который пострадал после теракта.

Хуснуллин доложил главе государства о ходе восстановительных работ. В частности, он акцентировал внимание на том, что строителям удалось провести ремонт в рекордно сжатые сроки за 56 дней.

- Сегодня вместе с Владимиром Владимировичем проехали по отремонтированной после теракта правой полосе Крымского моста. Заменили 4 пролета. ... поставили все металлоконструкции из Воронежа, Кургана и Тюмени, а это 1214 тонн, - написал вице-премьер в своем телеграм-канале.

Также он уточнил, что всего на объекте трудились 500 человек, работы велись в круглосуточном режиме.

Как писал сайт KP.RU, сегодня российский лидер Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле. Он также поговорил со строителями, которые ведут восстановительные работы.