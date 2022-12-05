Нижегородская область победила в четырех номинациях туристической премии Russian Traveler Awards

Фото: предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Россияне выбрали главные туристические возможности страны - отели, круизы, национальные блюда и экомаршруты. В рамках Russian Traveler Awards было представлено тринадцать номинаций. Нижегородская область одержала победу в четырех из них. Результаты объявили сегодня на церемонии награждения в Москве.

В номинации «Культурно-исторический объект/музей» победили культурные пространства «Пакгаузы на Стрелке», среди «Национальных блюд» - городецкий пряник, золотая хохлома стала лидером «Народных промыслов», а озеро Светлояр одержало победу в номинации «Природные объекты».

Кроме того, 3-е место в номинации «Экомаршрут» заняла экотропа «Заповедный лес» в Керженском заповеднике.

«Для нас большая честь - принимать участие в премии Russian Traveler Awards и к тому же становиться лауреатами. Городецкий пряник, золотая хохлома, озеро Светлояр, Керженский заповедник и, конечно, пакгаузы на Стрелке — известные нижегородские бренды, которые ежегодно привлекают в регион гостей. Я уверен, что победа в такой престижной профессиональной премии даст дополнительный импульс развитию данных объектов и туризма в регионе в целом», — прокомментировал успех министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Сергей Яковлев, министр туризма и промыслов Нижегородской области (справа). Фото: предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Номинанты премии были выдвинуты официальными представителями субъектов Российской Федерации. Итоги голосования опубликуют на сайте rtraveler.ru и в журнале Russian Traveler.

«Победа в одной из ведущих отраслевых премий является подтверждением эффективности работы по повышению туристической привлекательности нашего региона. Особенно отрадно, что в Russian Traveler Awards высоко оценили не только нижегородские пакгаузы, но и природные объекты, гастрономическую визитную карточку региона и НХП Нижегородской области. Что касается промыслов, мы планируем и в дальнейшем работать над их популяризацией. Здорово, что всероссийский проект позволяет рассказать о сокровищах Нижегородской области большой аудитории», — сказала Софья Юдина, директор АНО «Центр 800».

Ранее культурные пространства в пакгаузах победили в номинации «Креативные пространства» премий Russian Creative Awards и «Сделано в России» проекта «Сноб». Также Пакгаузы стали лауреатом международной премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации/реконструкции» и лауреатами двух номинаций – «Лучший объект культуры» и «Выбор года» - независимого конкурса Innovative Public Interior лучших реализованных общественных интерьеров и инновационных решений, которые определяют дальнейшее развитие отрасли.

Помимо этого, Пакгаузы отметили серебряным дипломом международной премии «Зодчество» в номинации «Объект социального и культурного назначения».