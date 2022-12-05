Песков объяснил, почему Путин проехал по Крымскому мосту на Mercedes Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснил, что президент РФ Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле марки Mercedes,поскольку на месте была только такая машина.

- Просто на месте была такая машина. Чтобы лишние не гонять, на ней и поехал, - заявил представитель Кремля. Его слова цитирует ТАСС.

5 декабря российский лидер Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле. Он также поговорил со строителями, которые ведут восстановительные работы. О ходе восстановительных работ главе государства во время поездки доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.