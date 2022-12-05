Британский наемник вернулся на Украину после обмена военнопленными

49-летний Шон вылетел обратно в Украину менее чем через десять недель после того, как его освободили в результате обмена пленными, пишет The Sun Фото: REUTERS

Наемный солдат из Великобритании Шон Пиннер вернулся в Украину, пробыв лишь десять недель на родине после освобождения из российского плена в Мариуполе. Об этом пишет издание The Sun. По данным издания, он вернулся к своей украинской жене, работающей в гуманитарной службе.

"49-летний Шон вылетел обратно в Украину менее чем через десять недель после того, как его освободили в результате обмена пленными", - говорится в публикации.

Пиннер поделился с изданием тем, что он пообещал 65-летней матери и взрослому сыну не сражаться на передовой. Тем не менее солдат заявил, что у него в зоне боевых действий осталась жена из Украины Лариса, которая ежедневно помогает раненым на фронте в качестве гуманитарного работника.

Издание сообщает, что связалось с Шоном и Ларисой. Журналисты договорились о встрече в секретном месте, чтобы взять интервью у бывшего королевского солдата. Пиннер подробно рассказал о событиях в Мариуполе с начала спецоперации в Украине, а также, что был направлен туда до событий от 22 февраля 2022 года.

Напомним, сегодня глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования родным и близким пяти граждан республики, которые несколько дней назад погибли в ходе сражения у Бахмута. По словам премьера, всего с начала конфликта, поддерживая армию Украины, погибли 33 гражданина Грузии. Правительство похоронило их с воинским почестями.