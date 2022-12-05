Парламент Монголии решил не вводить ЧП в связи с протестами в Улан-Баторе

Экстренное онлайн-заседание хурала объявило предложение ввести в Улан-Баторе чрезвычайного положения в связи с трехдневными митингами Фото: Фото из соцсетей

Великий государственный хурал (парламент) Монголии не намерен вводить чрезвычайное положение в Улан-Баторе из-за массовых протестов. Об этом пишет местное издание News.mn.

Издание также сообщает, что митингующие сломали металлические ограждения вокруг здания правительства. В ходе сдерживания были ранены при этом четыре охранника. Представитель минюста настоял на решении разогнать протестующих. Губернатор столицы Монголии и мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар позднее издал указ о силовом разгоне протестующих.

Сегодня было издано распоряжение губернатора о насильственном разгоне протестующих в соответствии с законом ... Информируем граждан о том, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность, - цитирует телеканал выдержку из указа.

Экстренное онлайн-заседание хурала ранее объявило предложение ввести в Улан-Баторе чрезвычайного положения. Власти решили пока не прибегать к этой мере, несмотря на то, что протесты продолжаются уже три дня. Митингующие несут с собой манифест против коррупции в стране.