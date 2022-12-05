Путин объяснил разницу между словами "волонтер" и "доброволец"

Путин подчеркнул, что такой человек в первую очередь тот, кто оказывает помощь другим по "доброй воле" Фото: REUTERS

Открывая церемонию вручения международной премии "Мы вместе" президент РФ Владимир Путин заявил, что слово "доброволец" - чисто "наше" российское, а "волонтер" - больше международное. Он подчеркнул, что такой человек в первую очередь тот, кто оказывает помощь другим по "доброй воле".

"Слово "волонтер" - оно такое международное, а вот доброволец это, по-моему, чисто наше - российское", - заявил президент РФ. Он отметил, что "добрая воля" - сердцевина смысла движения "Мы вместе", которая помогает семьям мобилизованных и добровольцев в рамках частичной мобилизации в РФ. Президент поблагодарил волонтеров за их усилия.

Напомним, сегодня, 5 декабря 2022 года, Владимир Путин также подписал федеральный закон о приостановке госслужбы в связи с призывом по мобилизации.

Тем не менее, Мобилизация в России завершена, об этом 28 октября Владимиру Путину доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Задача набрать 300 тысяч граждан для участия в СВО была выполнена. Однако в Кремле заявили, что возможность участвовать в спецоперации все еще открыта для добровольцев.