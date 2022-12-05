Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтеров семьям участников СВО

Президент РФ Путин пообещал оказывать поддержку волонтерам России со стороны власти Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность волонтерского движения, назвав его абсолютно востребованным в контексте поддержки родственников участников спецоперации в Украине. Он пообещал оказывать поддержку волонтерам России со стороны власти.

"Абсолютно востребованной является ваша (волонтеров - ред.) помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон! Спасибо вам большое", - сказал президент на церемонии вручения международной премии "Мы вместе", добавив, - "мы будем делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение!"

Открывая церемонию вручения международной премии "Мы вместе" Владимир Путин заявил, что слово "доброволец" - чисто "наше" российское, а "волонтер" - больше международное. Он подчеркнул, что такой человек в первую очередь тот, кто оказывает помощь другим по "доброй воле".