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НовостиПолитика5 декабря 2022 16:51

Путин назвал абсолютно востребованной помощь волонтеров семьям участников СВО

Президент РФ Путин пообещал оказывать поддержку волонтерам России со стороны власти
Владимир РОМАНЕНКО
Президент РФ Путин пообещал оказывать поддержку волонтерам России со стороны власти

Президент РФ Путин пообещал оказывать поддержку волонтерам России со стороны власти

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность волонтерского движения, назвав его абсолютно востребованным в контексте поддержки родственников участников спецоперации в Украине. Он пообещал оказывать поддержку волонтерам России со стороны власти.

"Абсолютно востребованной является ваша (волонтеров - ред.) помощь семьям наших ребят, их родителям, женам, детям. Низкий вам за это поклон! Спасибо вам большое", - сказал президент на церемонии вручения международной премии "Мы вместе", добавив, - "мы будем делать все, чтобы поддерживать волонтерское движение!"

Открывая церемонию вручения международной премии "Мы вместе" Владимир Путин заявил, что слово "доброволец" - чисто "наше" российское, а "волонтер" - больше международное. Он подчеркнул, что такой человек в первую очередь тот, кто оказывает помощь другим по "доброй воле".