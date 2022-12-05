Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам инфраструктуры Украины Фото: REUTERS

В ходе ежедневного отчета в Минобороны РФ заявили, что массированным ударом были поражены 17 объектов энергетической инфраструктуры Украины. Снаряды достигли целей, несмотря на боевую работу Дальней авиации Украины, подчеркнули в ведомстве.

"Цель удара достигнута, все назначенные 17 объектов поражены. Нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов украинских войск, иностранных вооружений", - говорится в сообщении.

Также Министерстве обороны России сообщили, что трое российских военных погибли и еще четверо получили ранения в результате атаки украинской стороны по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вести мирные переговоры с Россией. Он предложил формулу мира, согласно которой необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин настаивает на том, что Россия добьется поставленных целей и задач в рамках спецоперации в Украине.