Путин подписал закон о ежемесячной выплате на ребенка из средств маткапитала Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря подписал закон, которым позволяет осуществлять ежемесячную выплату на ребенка из средств материнского капитала. Однако применятся такой принцип будет только в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Объясняется, что средства или часть средств маткапитала на основании заявления о распоряжении могут направляться на получение ежемесячной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Оформить такую выплату родители могут на каждого ребенка в семье.

В следующем году материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4%. Сумма выплаты изменится с 1 февраля 2023 года.

Предполагается, что с февраля размер выплаты на первого ребёнка составит 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей. Таким образом, доплата на второго составит 189 524 рубля.