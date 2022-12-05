Умер Борис Калягин, журналист и ведущий программы "Международная панорама" Фото: из открытых источников

Советский журналист-международник, политический обозреватель Центрального телевидения и Всесоюзного радио Борис Калягин скончался на 85-м году жизни из-за затяжной болезни. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя директора Института медиа НИУ ВШЭ профессора Олег Дмитриев.

"Мне об этом написала его дочь - он скончался в своей московской квартире сегодня утром после продолжительной болезни. Прощание будет в среду - непубличное", - сказал он.

Дмитриев назвал Калягина "легендой советского телевидения" и подчеркнул его стремление передать свои знания подрастающему поколению специалистов на посту профессора Института медиа НИУ ВШЭ.

"Бориса Александровича я знал практически с детства - кто не смотрел репортажи Калягина из Индии, Великобритании, США. Я тогда ловил себя на мысли: вот бы работать с такими людьми. И жизнь распорядилась так, что работал с легендой советского телевидения, но уже в преподавательской стезе. Его всегда отличали такт, дружелюбие, вежливость, основательность в работе. Всегда было желание рассказать что-то новое и интересное студентам, и он делал это каждый день", - отметил собеседник агентства.

В свое время ему удалось два раза взять интервью у Маргарет Тэтчер. В день смерти "железной леди" в эфире радио "Комсомольская Правда" журналист поделился впечатлениями о "леди номер один":

"Мне удалось дважды брать у нее интервью. Один раз в Лондоне, вскоре после того, как она стала премьер-министром. Она тогда посещала советскую промышленную выставку в Лондоне, самую крупную за последнее время и, хотя тогда отношения были не очень добрые, тем не менее, она решила все равно побывать на нашей выставке. И, надо сказать, что осталась очень довольна, даже взяла на память бутылку грузинского вина – Грузия тогда еще была частью Советского Союза. И хорошо отозвалась об этой выставке", - вспоминал Калягин.

Борис Калягин родился в 1938 году в Москве. После Института восточных языков при МГУ, отучившись по специальности "язык хинди и литература Индии", работал корреспондентом Центрального телевидения в Индии. Затем в России стал главным редактором программы "Время" и руководил международным отделом Центрального телевидения. Калягин также вел передачи "Сегодня в мире" и "Международная панорама".