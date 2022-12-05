Директор Пьера Нарцисса назвал истинную причину драки Лепса в баре Фото: Олег ЗОЛОТО

Григорий Лепс угодил в череды скандалов: 2 декабря артист сорвал выступление в Санкт-Петербурге. Во время исполнения последней песни он не взял нужной ноты, бросил микрофон и ушел со сцены. А уже спустя пару часов устроил драку в местном браке. Потасовка закончилась сломанным носом у мужчины по имени Дмитрий. Пострадавший написал заявление в полицию и теперь артисту грозят проблемы.

Директор артиста Пьера Нарцисса отреагировал на новости из Северной столицы. Он уверен, что Лепс, как и многие другие артисты, перенял идею с дракой именно от его подопечных. Ведь не так давно на похоронах у «шоколадного зайца» подрались его жена и любовница.

- Не скажу, что история Лепса была изначально пиаром, но отчасти может быть и такое. Что касается Лепса, то тут все объяснимо. Он человек горячий, взрывоопасный — все творческие люди такие, - говорит он сайту mk.ru.

Совладелец бара Николай Белоусов подтвердил, что между мужчинами перепалка началась в баре, а потом продолжилась на улице.

- Со слов персонала, до этого была словесная перепалка между гостями заведения и самим Григорием Лепсом. Перепалка произошла из-за пьяных гостей. Насколько я понимаю, они не очень красиво высказывались в сторону Лепса, - сказал мужчина.