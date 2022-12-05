Зеленского уличили в противоречии истории Фото: REUTERS

Речь украинского лидера Владимира Зеленского о Минских соглашениях противоречит истории российско-украинских отношений. Об этом в статье для The Responsible Statecraft заявил журналист Тед Снайдер.

Эксперт отмечает, что в середине ноября 2022 года политик во время онлайн-выступления на саммите "Большой двадцатки" (G20) озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине. В частности президент Украине подчеркнул, что "не будет никакого "Минска-3", поскольку это якобы дало бы российской стороне время для наращивания сил.

- Слова Зеленского ... не совсем точно отражают историю. Не Россия использовала время, предоставленное соглашением, для наращивания своих сил, прежде чем нарушить его. Это была Украина, - отмечает автор заметки.

Также Снайдер убежден, что киевские политики уже не раз проговаривались СМИ, что вступали в договоренности с Кремлем только для оттягивания времени.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что Минские соглашения были растоптаны украинским режимом. По его мнению, долгие годы российская сторона буквально ежедневно привлекала внимание европейских коллег к тому, что "Киев опять их (соглашения) в грош не ставит, публично заявляет, что не будет выполнять Минские договоренности.