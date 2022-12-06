В Белом доме не комментируют попытки ударов ВСУ по российским военным аэродромам

В Белом доме решили не делать никаких заявлений об атаках ВСУ на российские военные объекты Фото: REUTERS

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о том, что Соединённые Штаты не комментируют попытку киевского режима ударить по российским аэродромам.

Такое высказывание Кирби допустил в ходе своего брифинга, который транслировался в эфире американского телеканала CNN. В частности, отвечая на вопросы журналистов по поводу случившегося, Кирби рассказал о том, что американская сторона видела сообщения в СМИ об инциденте.

«Но у нас нет какой-либо детализированной информации, которая бы позволила изложить своё видение произошедшего», — пояснил влиятельный американский чиновник во время брифинга.

Ранее в российском министерстве обороны официально заявили о том, что киевский националистический режим 5 декабря текущего года попытался атаковать сразу два российских военных аэродрома. Речь идет о военных объектах, которые расположены в Рязанской и Саратовской областях РФ. Вооруженные силы Украины пытались ударить по данным объектам с помощью беспилотных летательных аппаратов.

В военном ведомстве РФ отметили, что целью данной атаки ВСУ было выведение из строя российских самолетов дальней авиации. Однако добиться этого украинским боевикам в итоге так и не удалось. В Минобороны РФ утверждают, что попытавшиеся атаковать российские военные беспилотники были оперативно перехвачены. Тем не менее, в результате случившегося трое российских военных погибли.