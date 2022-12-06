Кириенко считает чертой русского характера помощь тем. кому труднее

Сергей Кириенко сделал важное заявление о русском характере Фото: kremlin.ru

Одна из черт русского характера склонность приходить на помощь нуждающемуся, несмотря ни на что. Такое мнение 5 декабря выразил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Это часть нашего культурного кода приходить на помощь, как бы ни было трудно. Приходить на помощь тому, кому труднее это черта национального русского характера», цитирует ТАСС высокопоставленного кремлевского чиновника.

Ранее Кириенко публично заявлял о том, что решение властей РФ начать масштабную российскую военную спецоперацию на Украине было вынужденным, а также было продиктовано желанием защитить мирных жителей республик Донбасса от настоящего геноцида со стороны ВСУ и украинских одиозных неонацистских формирований.

Кириенко утверждает, что у российского президента попросту не было другого выбора, кроме как принять решение о введении войск РФ на территорию Украины. Первый замглавы АП РФ убежден, что это решение ошибочным совершенно точно не является.