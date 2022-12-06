В Белом доме не удивлены реакцией РФ на введение полка цен на нефть

В Белом доме высказались по поводу действий Москвы после введения потолка цен на нефть из РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Вашингтоне не удивились реакции Москвы на введение потолка цен на нефть из России. Об этом 5 декабря заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Американские власти полагают, что в реальности введение ценового потолка на нефть из РФ станет одним из наиболее серьезных антироссийских действий Запада за все время с начала проведения СВО на Украине.

«Что касается ответа России, то мы не удивлены такой реакции и таким заявлениям», — сказала представитель американского Белого дома в ходе своего брифинга, который транслировался в прямом эфире американского телеканала CNN. Она считает, что в данный момент необходимо обеспечить поток нефти из РФ на мировой рынок.

Ранее российские власти четко дали понять, что никогда не согласятся с решениями других стран о введении каких-либо ограничений и ценовых потолков на энергоресурсы из РФ. По словам вице-премьера правительства РФ Александра Новака, Москва попросту прекратит продажу и поставку нефти в те страны, которые решили поддержать потолок цен на российскую нефть и будут соблюдать его условия и параметры.