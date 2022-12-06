Верховный суд Украины принял крайне спорное политическое решение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд Украины не нашел принадлежности к нацизму в символике* дивизии СС «Галичина». Информацию об этом распространило украинское интернет-издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката Украинского института национальной памяти Вячеслава Якубенко. Таким образом была завершена судебная тяжба, длившаяся на протяжении пяти лет.

Теперь фактически на самом высоком уровне украинские судебные инстанции отказались признавать нацистской символику одного из наиболее жестоких и одиозных подразделений СС.

Одной из целей российской военной спецоперации на Украине, которую ВС РФ ведут на территории этой страны, является денацификация действующего в украинском государстве политического режима. Как сообщал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сутью денацификации Украины, по мнению российской стороны, должна стать "тотальная зачистка" украинских неонацистских банк, которые в настоящее время не просто проявляют высокую активность на территории страны, но и становятся близки к властным и правящим кругам.