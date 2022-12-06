Спикер молдавского парламента Гросу призвал дождаться завершения экспертизы по упавшей ракете

Игорь Гросу считает необходимым дождаться получения неопровержимых доказательств происхождения упавшей в Молдавии ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу высказался об инциденте с упавшей ракетой на севере страны, призвав подождать окончания экспертизы. Об этом он заявил в эфире телеканала Pro TV.

Высокопоставленный молдавский парламентарий в разговоре с местными журналистами четко дал понять, что Кишинев не собирается делать каких-либо скоропалительных выводов в связи с произошедшим ракетным инцидентом и уж точно не станет обвинять ту или иную страну в попадании ракет на территорию Молдавии до завершения всех необходимых исследований и экспертиз.

Ранее сообщалось о том, что в Молдавии на границе с Украиной была обнаружена неразорвавшаяся ракета. Известно, что молдавская пограничная полиция обнаружила части ракеты, происхождение которой пока достоверно не установлено, в саду рядом с городом Бричень. Российский военный эксперт Алексей Леонков уже предположил, что речь может идти о ракете украинской системы ПВО.