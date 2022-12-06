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НовостиПолитика5 декабря 2022 23:32

Режиссер Оливер Стоун жалеет, что голосовал за Джо Байдена на выборах президента США

Деятельно американского кино подверг жесткой критике действующего хозяина Белого дома
Александр КИСЛОВ
Американский кинорежиссер Оливер Стоун выступил с важным политическим заявлением

Американский кинорежиссер Оливер Стоун выступил с важным политическим заявлением

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский кинорежиссер Оливер Стоун публично признался в том, что он очень жалеет, что проголосовал на выборах президента Соединенных Штатов в 2016 году за нынешнего главу государства, представителя Демократической партии США Джо Байдена.

Стоун открыто говорит о том, что его поддержка предвыборной кампании Байдена была крайне ошибочной и сейчас он так бы уже точно не поступил.

"Я ошибся, что голосовал за этого человека [Джо Байдена]. Я правда думал, что он стареет и будет более зрелым и менее воинственным, потому что его биография ужасно воинственна. Он всегда был на стороне государства, всегда поддерживал войны", - подчеркнул Стоун в интервью сербской газете Politika, опубликованном 5 декабря нынешнего года.

В подробной беседе с журналистами из Сербии Стоун сообщил, что в настоящее время он категорически не поддерживает политику действующего хозяина Белого дома и активно выступает за то, чтобы Байден как можно скореее покинул свой пост.