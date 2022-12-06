Качиньский считает, что Германия должна заплатить за унижения поляков в годы ВОВ

Ярослав Качиньский отметился скандальным заявлением с резкой критикой ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия должна заплатить Польше за военные преступления, совершённые на её территории в годы Второй мировой войны. С таким заявлением выступил председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский на встрече с жителями города Нова-Суль.

"Если бы с Германией поступили так, как и планировали, то сегодня она была бы очень бедной и гораздо менее населённой страной. Их пожалели. Пусть они благодарят Бога за то, что это единственный путь. Они должны нам — они должны платить", — приводит слова влиятельного польского политика местной издание Do Rzeczy.

По мнению Качиньского, власти Федеративной республики Германия в недалеком будущем так или иначе окажутся в ситуации, при которой им "придется" заплатить полякам причитающиеся им деньги в качестве компенсации. При этом, как полагает лидер правящей польской партии, Варшаве не следует просто дожидаться этого момента, а нужно найти время, чтобы выдвинуть в адрес Берлина жесткий ультиматум.

Ранее Качиньский выступал с не менее резонансными и неоднозначными заявлениями по внутрипольской политической и социальной повестке. Так, в частности, не так давно он сообщил, что, по его мнению, основной причиной крайне низкой рождаемости в Польше является массовое женское пьянство.