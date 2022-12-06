В Совфеде РФ сообщили об отсутствии инициатив о повышении НДФЛ для уехавших россиян

Совфед пока не собирается жестко наказывать и карать сбежавших от мобилизации россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профильные комитеты Совета Федерации РФ в настоящее время пока не рассматривают каких-либо инициатив, связанных с повышением ставки НДФЛ для работающих удаленно за рубежом россиян. Данные об этом в интервью информагентству ТАСС распространил заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин.

Таким образом, на сегодняшний день все подобные предложения и призывы, по сути, остаются лишь на уровне разговоров, не воплощаясь в какие-либо реальные законодательные инициативы и, тем более, проекты законов, вносящиеся в Госдуму РФ и Совет Федерации.

Ранее о возможности введения мер, которые сделают нахождение уехавших за границу россиян в зарубежных странах менее комфортным, говорил член Совфеда Андрей Клишас. Его, в частности, беспокоил вопрос уплаты налогов такими работниками. Однако сенатор позднее признался, что речь идет лишь о его личном мнении, никаких законопроектов на эту тему он в настоящее время пока не готовит. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и вовсе назвал отъезд россиян из страны на фоне СВО на Украине предательством.

При этом в депутатском и сенатском корпусе к идеям Клишаса и Володина на сегодняшний день отношение довольно-таки неоднозначное. Так, в Госдуме, к примеру, призывают "не рубить сплеча" и предлагают обсудить с работодателями введение ограничений для россиян, работающих из-за границы. Об этом журналистам сообщил руководитель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, представитель фракции ЛДПР Ярослав Нилов.