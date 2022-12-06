Генштаб КНДР отдал приказ открыть огонь из-за действий военных Южной Кореи

Ситуация на Корейском полуострове - на грани военного конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генштаб Корейской народной армии КНДР отдал приказ открыть артиллерийский огонь в сторону моря в ответ на действия южнокорейских военных, передает информационное агентство Yonhap.

В сообщении агентства отмечается, что южнокорейские вооруженные силы "проявили активность у границы с КНДР". О чем именно идет речь, пока не уточняется.

Ранее у КНДР обострились отношения не только с Южной Кореей, но и с США и Японией. Так, американские власти потребовали от северокорейское военного и политического руководства как можно скорее прекратить осуществлять "агрессивные действия" в регионе - в частности, Белый дом считает, что КНДР следует прекратить проводить масштабные военные учения и пуски ракет.

Власти Японии же выступили с публичным заявлением о том, что КНДР, по их мнению, вполне может пойти на новые провокации, включая проведение очередного ядерного испытания. В Токио полагают, что повышенная военная активность Пхеньяна подвергает серьезной опасности мир и стабильность в регионе и является абсолютно неприемлемой.