Режиссер Оливер Стоун считает, что в конфликте на Украине "виноваты только США"

Оливер Стоун крайне неожиданно выступил с резким антиамериканским высказыванием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный американский режиссер Оливер Стоун обвинил США в разжигании конфликта на Донбассе и на Украине в целом. Об этом он заявил в беседе с сербской газетой "Политика".

"Я бы не хотел глубоко вдаваться в то, что происходит на Украине, потому что этот случай совсем непростой, а все только кричат: "Русские нападают", – сказал он в интервью сербским журналистам, уточнив, что винить одну только Россию в эскалации напряженности в регионе и начале боевых действий абсолютно точно не стоит.

Ранее Стоун публично открыто заявил о том, что очень сожалеет, что в 2020 году на выборах президента США он проголосовал за действующего хозяина Белого дома, представителя американской Демпартии Джо Байдена.

По словам режиссера, Байден оказался крайне слабым и немудрым политиком. Стоун признался, что нынешний американский лидер абсолютно не оправдал его ожидается. Если бы время можно вернуть назад, отмечает деятель киноискусства, он бы за Байдена голосовать уже совершенно точно бы не стал.