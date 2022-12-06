Bloomberg: США собираются поставить Тайваню около 100 ракет для ЗРК Patriot

Соединенные Штаты будут отправлять своим "партнерам" из Тайваня крайне мощное вооружение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты намерены поставить на Тайвань около 100 ракет для систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Информацию об этом распространило американское агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией.

По их сведениям, в партию также включат радиолокационное и сопутствующее оборудование. Общая сумма сделки составит порядка 882 млн долларов США. При этом, как уточняется, в будущем Соединенные Штаты готовы увеличить объемы поставок вооружения на Тайвань в рамках военной помощи этой территории.

Ранее стало известно о том, что власти США всерьез допускают возможность того, что Китай решит применить военную силу для решения "тайваньского вопроса". Как полагают в Вашингтоне, в этом случае китайские военные попросту осуществят вооруженное вторжение на Тайвань и возьмут его территорию под свой полный контроль. Однако Соединенные Штаты намерены предпринять все возможные усилия для того, чтобы не дать такому варианту развития событий воплотиться в реальности.