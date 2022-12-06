Global Times: вмешательство США в конфликт на Украине сулит Вашингтону печальную участь

Соединенные Штаты могут разгромлены и экономически, и на поле боя, пишет китайское СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Активное и по-настоящему "вероломное" вмешательство США в конфликт России и Украины, а также стремление на нем нажиться говорит о необходимости разрушить американскую гегемонию. Такое мнение высказали авторы китайского интернет-издания Global Times.

«Если предстоящее десятилетие и должно стать решающим для чего-то, то оно должно быть связано с разгромом жестокой гегемонии Вашингтона и установлением подлинного мирового равенства и справедливости», — написали в китайском издании.

Автор статьи отмечает, что США постоянно призывают Европу выступать против российской позиции, при этом провоцируя сильную конкуренцию, которая направлена исключительно на ухудшение европейской экономики.

Кроме того, китайские журналисты и колумнисты отмечают, что в случае реального военного столкновения с серьезным и мощным противником у США может быть крайне мало шансов на успех (что доказали даже локальные военные конфликты, в которых были задействованы американские военные). При этом также Вашингтон рискует проиграть и "экономическую войну", в случае, если таковая в мире в ближайшем будущем все-таки будет развязана: об этом говорит нынешнее крайне плачевное и весьма печальное положение дел в американской экономике.