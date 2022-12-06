В США не удивились позиции РФ по потолку цен на российскую нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском Белом доме не удивлены реакцией РФ на введение полка цен на нефть. Власти США считают, что потолок цен на нефть из РФ станет весьма действенной антироссийской мерой.

Агентство Bloomberg сообщает о том, что США собираются поставить Тайваню около 100 ракет для ЗРК Patriot. По данным аналитиков и военных экспертов, Вашингтон решил вооружать Тайвань, чтобы он смог отбиться от Китая в случае нападения.

Знаменитый американский кинорежиссер Оливер Стоун публично признался в том, что он сейчас очень жалеет о том, что голосовал за представителя Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США в 2020 года.

"Король российского шоу-бизнеса" Филипп Киркоров не заплатил государству налоги на 7 млн рублей. Об этом свидетельствует информация из базы данных Федеральной налоговой службы РФ.

В Совфеде РФ сообщили об отсутствии инициатив о повышении ставки НДФЛ для уехавших из страны россиян. Соответствующее предложение сенатора Андрея Клишаса пока остается только идеей без какого-либо реального воплощения.