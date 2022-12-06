Председатель Госсовета Крыма: Мы национализируем имущество тех украинских олигархов, кто оплачивает убийство российских граждан

Владимир Константинов сделал важное политическое заявление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Крыма национализируют имущество украинских олигархов, которые причастны к преступлениям в отношении россиян в Донбассе и на других освобожденных территориях. С таким публичным заявлением выступил спикер Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

"Мы национализируем имущество только тех, кто непосредственно участвует в военных действиях против Российской армии или спонсирует их. По сути, они стимулируют убийство наших граждан. Иностранные граждане, которые не совершают в отношении России таких злодеяний, по-прежнему могут иметь собственность в Крыму, работают у нас, никаких препятствий для них нет", - сообщил политик KP.RU.

По словам Константинова, российские власти до последнего не хотели вводить в действие механизм национализации чье-либо собственности (так как он является глубоко нерыночным), но на данный момент откровенно враждебные действия по отношению к РФ не оставляют руководству страны никакого иного выбора.

Ранее стало известно о том, что шикарный дом украинского президента Владимира Зеленского в Ялте поступит в собственность Крыма. Как отметил член Совфеда РФ от республики Сергей Цеков, соответствующая правовая база подготовлена. «Конечно, и виллу национализируют. Все, что так или иначе связано с Киевом, будет передано в имущество республики Крым», - пояснял российский сенатор, представляющий Крым в верхней палате российского парламента. Когда начнутся приватизационные мероприятия в отношении дорогостоящей крымской недвижимости украинского президента, пока не уточняется.