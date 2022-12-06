МИД Венгрии заявил о нежелании страны обучать украинских военных на своей территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Венгрия не собирается принимать участие в подготовке украинских военных, поскольку это только усугубит конфликт. Такое заявление сделал госсекретарь по вопросам двустороннего сотрудничества в министерстве иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Тамаш Менцер.

«Некоторые европейские страны обучают украинских солдат. В Венгрии этого делать не будут. Мы сказали «нет». Мы хотим двигаться не к войне, а к миру», - заявил дипломат.

Напомним, в начале ноября этого года появилось сообщение о том, что по решению руководства Европейского союза будет создана единая европейская миссия «по содействию повышению боеспособности» Вооруженных сил Украины - EUMAM Ukraine.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что уже более тысячи солдат Вооруженных силу Украины (ВСУ) обучаются в рамках специальной миссии Европейского союза, добавив, что миссия по содействию Украине уже работает в полную силу.