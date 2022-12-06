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НовостиПроисшествия6 декабря 2022 5:12

Беспилотник атаковал аэродром в Курской области

Губернатор Старовойт сообщил о пожаре в районе курского аэродрома из-за атаки беспилотника
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман Старовойт. Фото: пресс-служба правительства Курской области

Роман Старовойт. Фото: пресс-служба правительства Курской области

Беспилотный летательный аппарат атаковал нефтенакопитель в районе курского аэродрома, в результате чего возник пожар. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт во вторник, 6 декабря 2022 года.

Губернатор добавил, что экстренные службы работают над ликвидацией возгорания.

"Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте", - уточнил Старовойт в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт KP.RU, Министерство обороны России сообщило о перехвате беспилотников, запущенных украинской стороной по российским аэродромам "Дягилево" и "Энгельс". В результате падения и взрыва была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов, добавили в оборонном ведомстве.

Напомним, на аэродроме под Рязанью в понедельник, 5 декабря, взорвался бензовоз. По предварительным данным, в результате погибли три человека, а еще шесть пострадали.