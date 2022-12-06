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НовостиПолитика6 декабря 2022 5:22

Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании Совбеза ООН по Украине

По словам Полянского, России, как всегда, есть что сказать
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании Совбеза ООН по Украине

Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании Совбеза ООН по Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) во вторник проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине, в ходе которого Россия поднимет тему защиты детей Донбасса. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Как заявил дипломат, мероприятие было организовано по инициативе западных стран. Ожидается, что на нем будут рассматриваться гуманитарные вопросы, а также вопросы защиты детей. По его словам, в ходе заседания акцент постараются сделать на критику ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре.

«Естественно, будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре - эта тема их сейчас очень волнует … Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», - заявил российский дипломат.

Как отметил Полянский, России, как всегда, есть что сказать, в том числе и по вопросу украинских детей, добавив, что от разговора по украинскому кризису Россия в Совбезе ООН не уходит и поднимает «те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт».