Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании Совбеза ООН по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) во вторник проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине, в ходе которого Россия поднимет тему защиты детей Донбасса. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Как заявил дипломат, мероприятие было организовано по инициативе западных стран. Ожидается, что на нем будут рассматриваться гуманитарные вопросы, а также вопросы защиты детей. По его словам, в ходе заседания акцент постараются сделать на критику ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре.

«Естественно, будут скатываться на критику наших ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре - эта тема их сейчас очень волнует … Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», - заявил российский дипломат.

Как отметил Полянский, России, как всегда, есть что сказать, в том числе и по вопросу украинских детей, добавив, что от разговора по украинскому кризису Россия в Совбезе ООН не уходит и поднимает «те его аспекты, которые доставляют западникам дискомфорт».