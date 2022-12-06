Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября 2022

Доллар существенно вырос по отношению к рублю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара продолжает укрепляться по отношению к российской валюте, следует из данных Московской биржи во вторник, 6 декабря 2022 года.

Наивысшей стоимости американская валюта достигла в 7:31 по московскому времени, превысив 63,2 рубля. Это наибольший показатель с 14 октября 2022 года.

Однако после этого курс доллара снизился. К 8:10 (мск) доллар торговался уже в пределах 63,05-64,06 рубля.

Как ранее писал сайт KP.RU, эксперт по фондовому рынку финансового холдинга "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин спрогнозировал, что курс доллара к Новому году может составить 64-65 рублей, а евро - 67-68 рублей.

Напомним, финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что будет с рублем в декабре 2022 года и какие события будут влиять на российскую валюту. По словам эксперта, прежде всего, стоит понимать, что для рубля на первый месяц зимы запланировано три важных события.