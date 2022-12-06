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НовостиПолитика6 декабря 2022 5:50

Рогов сообщил, что ВСУ обстреливают промзону у Запорожской АЭС с раннего утра

Звуки взрывов слышны примерно с семи часов утра
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские войска обстреляли промзону у Запорожской АЭС

Украинские войска обстреляли промзону у Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Промзона Энергодара рядом с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) с раннего утра находится под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в эфире телеканала "Соловьев Live" председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Вот прям в данный момент идет обстрел Запорожской атомной электростанции, точнее не прямо ее, а промзоны, примерно с семи утра", - уточнил Рогов.

Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси предложил, что отвод российских вооружений с территории Запорожской атомной электростанции должен стать частью соглашения с Украиной.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля российской стороны речи не идет. Дипломат исключила возможность передачи контроля над страницей какой-либо третьей стороне.