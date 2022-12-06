Франция нарастила импорт из России на четверть в августе 2022 года

Франция существенно нарастила закупки российской продукции в августе 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За август 2022 года Франция нарастила импорт из России на 25% - до 1,1 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости.

Как следует из данных статистики, лидером по росту товарооборота стала Португалия, которая увеличила ввоз российских товаров по сравнению с июлем 2022 года в 9,4 раза. Следом идет Латвия, где экспорт российской продукции вырос на 44%, а третье место заняли Австрия и Испания с 48%.

Лидером по снижению импорта стала Ирландия, которая сократила ввоз российских товаров на 63%. Следом идет Словения (60%).

На первом месте по суммарному объему импорта находится Германия, которая ввезла российских товаров на 2,7 млрд евро, а также Италия (2 млрд евро) и Нидерланды (1,5 млрд евро).

Как ранее писал сайт KP.RU, шесть стран Европейского союза нарастили экспорт товаров в России в июле 2022 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее впечатляющие показатели продемонстрировали пять европейских стран. Так, Словения увеличила экспорт в шесть раз, Кипр – в 3,4 раза, Чехия – в 3,1 раза, Греция – в три раза, Италия – в 2,2 раза.