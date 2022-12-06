В 2022 году россияне чаще всего продавали машины из-за проблем с финансами Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году россияне чаще всего продавали машины из-за нехватки денег. Об этом сообщил российский сервис покупки авто по рыночной цене CarPrice. Данную причину продажи назвали в 34% случаев. Для сравнения, годом ранее этот показатель был на отметке в 25%.

Средняя цена машины с пробегом в массовом сегменте в текущем году выросла на 13,9%. Самые ходовые модели - Ford Focus, Hyundai Solaris и Kia Rio. А вот премиальные машины подешевели на 6%, список самых популярных моделей возглавила BMW X5. В топ-5 также впервые попал Mercedes-Benz GL-klasse.

Примечательно, что 8% россиян решили вовсе отказаться от личного транспорта с началом пандемии.

Те, кто продают свою машину не из-за финансовых проблем, чаще всего рассматривают покупку новой машины, таковых оказалось 18,3% из общего числа опрошенных.

- Рынок стабилизировался, но цены на выкуп подержанных авто продолжают расти в условиях отсутствия поставок новых автомобилей, — прокомментировал "Газете.Ru" директор по развитию CarPrice Кирилл Иванов.

Подержанные запчасти стали покупать на треть чаще, чем год назад. Такую статистику приводят онлайн-доски объявлений. Оно и понятно: из-за отсутствия поставок оригинальных деталей, на рынке все больше ворованных, то есть снятых прямо на улице, сообщает Пятый канал.

А тем временем, эксперты сообщают, что люксовые автомобили с пробегом в РФ сейчас стоят почти столько же, сколько бюджетные подержанные машины. При этом премиум-авто дешевеют куда быстрее, чем представители экономкласса, сообщает "Москва 24".