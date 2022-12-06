В Госдуме РФ предложили запустить массовое строительство арендных домов с недорогим жильем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Госдумы РФ предлагают запустить в России массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Данный проект закона собираются предложить члены Комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ, указывая на то, что подобная мера позволит вывести из серой зоны данный сегмент рынка.

Как сообщил первый заместитель председателя Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции ЛДПР Владимир Кошелев газете «Известия», в рамках данного проекта собираются освободить инвесторов на десять лет от налогов на прибыль, на землю, на владение объектом. Кроме того, им намерены давать льготные кредиты для финансирования строительства.

Законопроект собираются внести в начале следующего года. Инициаторы указывают на то, что на сегодняшний день девелоперы не заинтересованы в строительстве арендных домов из-за долгого срока окупаемости. По их словам, эта инициатива сможет заинтересовать застройщиков.

«Всё, что направлено на решение жилищных проблем граждан, полезно. В большинстве развитых стран люди арендуют жильё, не имея своего. Это решает жилищный вопрос и вопрос трудовой миграции, снимает различные барьеры», - приводит издание слова первого зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции КПРФ Романа Лябихова.

При этом управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка отметила, что из-за теневой аренды жилья страна в год теряет примерно 200 млрд рублей, а ипотечные программы не могут полностью закрыть потребность россиян.

Эксперты рассказали RT, что сейчас можно увидеть широкий ассортимент недвижимости на рынке, который усиливает конкуренцию среди строителей, а также оказывает влияние на стоимость готового жилья. По их прогнозам, на этом фоне стоимость квартир могут заметно снизиться уже к концу этого года.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, новостройки массового сегмента уже подешевели в пределах старых границ Москвы почти во всех округах.