Бирюков: в Москве стало больше «умных» фонарей

Фото: комплекс городского хозяйства

В сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством Москвы продолжают внедрять новейшие инновационные технологии на постоянной основе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Так, продолжает расти число «умных» фонарей на улицах. Программа по их установке началась в 2018 году.

— К концу этого года число «умных» фонарей достигнет 260 тысяч. В эти светильники встраиваются специальные контроллеры – небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Благодаря им, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет, – рассказал вице-мэр Петр Бирюков.

Если в работе светильника произошел сбой, например, он вышел из строя, то диспетчер оперативно отправляет на место ремонтную бригаду. Такая работа не только помогает поддерживать городскую инфраструктуру в исправном состоянии, но и способствует экономии электроэнергии.

Также в Москве оборудуют опоры освещения радиометками: они собирают сведения о фонарях. Это дает возможность быстро уточнить дату установки и последнего ремонта объекта, узнать материал, из которого изготовлен фонарь и его тип светильника.