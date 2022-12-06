NYT: Западные санкции не помешали России производить крылатые ракеты

Западные журналисты утверждают, что Россия использует на Украине недавно произведенные ракеты. Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Антироссийские санкции в области поставок высокотехнологичных электронных компонентов, которые используются, в том числе, в производстве оружия, не помешали России продолжить производство крылатых ракет. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

По данным источников издания, для ударов по украинской инфраструктуре использовались, в том числе, крылатые ракеты X-101, произведенные не позднее октября 2022 года.

На этом основании журналисты из Соединенных Штатов выразили предположение, что Российская Федерация приобретает полупроводники в обход рестрикций по своим каналам.

Как ранее писал сайт KP.RU, премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров по видеосвязи с премьером Государственного совета КНР Ли Кэцяном выразил мнение, что ограничения и давление некоторых стран Запада в отношении РФ обречены на провал.

Напомним, 5 декабря российская армия нанесла массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры в глубине Украины. Цель – максимально затруднить доставку боеприпасов на фронт.