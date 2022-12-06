В Госдуме предложили продлевать абонементы в фитнес-клуб если у клиента есть больничный Фото: "КП" Архив

В Госдуме предложили обязать фитнес-клубы продлевать абонемент клиентов, если они предъявляют больничный. С инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. Свое обращение он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель отметил, что в настоящее время фитнес-клубы прописывают в договоре при продаже абонементов, что заморозка действует всего один месяц. И этот месяц клиенты могут использовать по своему усмотрению, поехать в отпуск или болеть.

Такая же ситуация при покупке абонемента в бассейн или спортивные секции. Чаще всего пропуски по больничному не компенсируются.

Парламентарий просит пересмотреть действующие правила и обязать клубы компенсировать пропущенные дни по абонементам, если клиент предоставляет больничный, пишет RT.

Тем временем в Госдуме обсуждается еще одна инициатива. В России планируют запустить массовое строительство арендных домов с недорогими квартирами. Предполагается, что мера позволит вывести из серой зоны этот сегмент рынка. Инвесторам таких домов предоставят льготы на 10 лет — нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки, пишет газета "Известия".

Помимо этого, парламентарии внесут предложение ввести с декабря этого года ежегодную тринадцатую выплату пенсии по старости, пишет Life.