Евросоюз впервые разместит пограничников Frontex в балканских странах

Европейский союз разместит сотрудников Агентства Евросоюза по контролю границ Frontex на территории балканских стран, которые намерены присоединиться к сообществу. Об этом пишет газета Financial Times.

Как отмечает издание, это станет первым случаем размещения сотрудников европейского пограничного агентства за пределами юрисдикции, а сама инициатива выдвинута в преддверии саммита ЕС - Западные Балканы, который состоится во вторник, 6 декабря, в Тиране. Кроме миграционных вопросов на нем собираются обсудить согласование внешней политики, а также политики безопасности балканских стран с общей линией ЕС.

Отмечается, что причиной такого решения стало наличие у Албании, Черногории, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Сербии и непризнанного Косова соглашений о безвизовом режиме с третьими странами, среди которых государства с низким уровнем дохода.

Евросоюз указывает на свою обеспокоенность растущим потоком нелегальных мигрантов, въезжающих в ЕС через Балканы. Сообщается, что за десять месяцев этого года число граждан третьих стран, которые нелегально прибыли на территорию сообщества через балканские страны, выросло до 130 тысяч человек, что является самым высоким показателем с 2015 года.