Путин считает, что идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве сегодня востребованы как никогда

Владимир Путин Фото: REUTERS

Идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве в настоящее время являются востребованными как никогда, считает президент России Владимир Путин.

"Идеи Евгения Максимовича Примакова - выдающегося госдеятеля и мыслителя - о будущем мироустройстве, которые базируются на глубоком анализе объективных процессов и научном прогнозе, сегодня востребованы как никогда", - отметил президент России в приветственном слове участникам восьмого Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Также глава государства выразил уверенность в том, что дискуссии будут интересными, содержательными, с элементами прогнозирования и будут способствовать поиску решений сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом.

Ранее Владимир Путин заявил, что экс-премьер Евгений Примаков предвидел негативные последствия “арабской весны”, но Россия тогда не могла повлиять на развитие событий.