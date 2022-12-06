Госсекретарь Блинкен заявил, что США находятся в напряженном соперничестве с Китаем

Вашингтон находятся в напряженном соперничестве с Пекином, однако не хочет конфликта с КНР. Такое заявление сделал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Мы находимся в напряженном соперничестве. Мы не хотим, чтобы оно перешло в конфликт», - заявил американский госсекретарь в ходе конференции газеты The Wall Street Journal, отметив также, что Вашингтон считает важным поиск путей кооперации с Пекином по общим вопросам.

Напомним, ранее президент США Джо Байден, что Вашингтон будет защищать Тайвань, если остров вступит в военный конфликт с Пекином, а позже отметил, что США собираются активно конкурировать с Китаем, но не доводя это соперничество до прямого конфликта.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Министерстве обороны Китая прокомментировали ежегодный доклад Пентагона о военной мощи КНР. По словам представителя военного ведомства Тань Кэфэй, проводимая Вашингтоном политика модернизации ядерной триады, а также дальнейшего размещения тактических оружия понижает порог применения ядерного оружия.

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