Путин считает, что Евразия является локомотивом глобального экономического развития

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Евразия является локомотивом глобального экономического развития, подчеркнув, что здесь формируются механизмы многостороннего сотрудничества.

"Именно Евразия является локомотивом глобального экономического развития… здесь формируются эффективные механизмы многостороннего сотрудничества, играющие ключевую роль в становлении многополярной системы мироустройства на принципах подлинного равноправия, взаимного уважения и учета законных интересов друг друга", - подчеркнул российский лидер в ходе своего выступления на “Примаковских чтениях”.

Также он добавил, что идеи Евгения Примакова о будущем мироустройстве в настоящее время являются востребованными как никогда.

Кроме этого, Путин выразил уверенность в том, что дискуссии будут носить интересный и содержательный характер, с элементами прогнозирования, и будут способствовать поиску решений сложных проблем, стоящих перед мировым сообществом.

Ранее Владимир Путин заявил, что экс-премьер Евгений Примаков предвидел негативные последствия “арабской весны”, но Россия тогда не могла повлиять на развитие событий.