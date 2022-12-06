Экс-советник Трампа Болтон готов стать кандидатом на выборах президента США

Бывший помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон сообщил, что собирается выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые состоятся в 2024 году, для того чтобы не допустить повторного избрания своего экс-начальника.

«Если действующие кандидаты в президенты от республиканской партии не отрекутся от Трампа, я готов к участию в гонке», - заявил он.

Свое решение экс-помощник Трампа объяснил необходимостью защищать Конституцию США, поскольку на прошлой неделе 45-й президент США заявил о желании пересмотреть несколько законодательных положений, среди которых и конституционные, отметив, что, по его словам, имелись нарушения в ходе президентских выборов в 2020 году.

Ранее Fox News представил список кандидатов, которые могут принять участие в выборах президента в США в 2024 году, отметив бывшего вице-президента Майка Пенса, а также губернатора Флориды Рона Десантиса, которого намерен поддержать Илон Маск. При этом пока официально объявил о начале участия в президентской гонке только бывший американский лидер Дональд Трамп.