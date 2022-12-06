Французы восхитились поездкой Путина по восстановленному Крымскому мосту

Владимир Путин Фото: REUTERS

Поездка президента России Владимира Путина по Крымскому мосту, который в кратчайшие сроки был восстановлен после теракта, восхитила читателей французской газеты Le Figaro.

Французы в комментариях пришли к выводам, что Россия выигрывает экономическую войну, так как очень быстро восстанавливает стратегический объект, в то время как европейцы "не могут оплатить счета".

"Ну что ж, еще одно доказательство того факта, что Украина во главе с Западом все-таки проиграют", - написал один из комментаторов.

Другие жители Франции обратили внимание, что глава Белого дома Джозеф Байден и президент Украины Владимир Зеленский уж точно не порадовались за российского коллегу, которого им никак не удается переиграть.

Как ранее писал сайт KP.RU, 5 декабря Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле. На пассажирском сидении рядом с ним находился вице-премьер Марат Хуснуллин, который в ходе поездки рассказывал о восстановлении стратегического объекта. Российский лидер также поговорил со строителями, которые ведут восстановительные работы.

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