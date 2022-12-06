За прошедшие сутки в России зарегистрирован 5 561 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные во вторник, 6 декабря 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 59 летальных исходов, а выписано в связи с выздоровлением 6 690 человек, что на 44% больше по сравнению с понедельником, 5 декабря. Количество госпитализаций также увеличилось. За прошедшие 24 часа госпитализирован 1 471 человек, на 151,5% больше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на вторник, 6 декабря 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 628 829. Жертвами COVID-19 стало 392 342 человека, а выздоровело 21 030 317 пациентов.

Кроме того, сообщается, что на данный момент вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошло более 94,7 россиян, а около 89,4 граждан прошло полную вакцинацию.