Конгрессмен Госар назвал поддержку Украины со стороны США аморальной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конгрессмен-республиканец США Пол Госар в ответ на обстрел ВСУ церкви в Донецке назвал поддержку Украины со стороны Вашингтона аморальной, а киевский режим - авторитарным.

"Наша продолжающаяся поддержка этого конфликта на Украине - аморальна. Смерти не прекращаются, а Украина (в дополнение к тому, что в ней есть нацистские полки) стала авторитарным режимом, не заслуживающим какой-либо помощи", - написал Госар в Twitter.

Он также добавил, что выступает за мирные переговоры, а не "бомбардировки церквей".

Ранее Блинкен заявил, что правительство США продолжит поддержку Украины. По словам госсекретаря, поддержка Киева со стороны американской администрации будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 5 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

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