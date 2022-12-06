Китайцы посмеялись над Макроном из-за слов о глазах Путина

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Жителей Китая насмешили слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что увидел в глазах российского лидера Владимира Путина неприязнь к Соединенным Штатам.

В комментариях к публикации китайской газеты "Гуанча" читатели пошутили о необычном даре Макрона и даже вспомнили, что о подобном заявляли и некоторые другие политики.

"У Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а Макрон увидел неприязнь к Вашингтону", - сыронизировал один из комментаторов.

Китайцы также обратили внимание, что не нужно смотреть в глаза Владимиру Путину, чтобы понять, что у России достаточно оснований не любить американцев.

"Иного и не могло быть. Соединенные Штаты используют Украину как поле боя для уничтожения России", - написал другой читатель.

Его поддержали многие другие, выразив мнение, что международное сообщество должно осудить разрушительные действия США.

Как ранее писал сайт KP.RU, Эммануэль Макрон уверен, что прямой контакт с президентом России важен для возобновления взаимодействия между странами. По его мнению, российско-украинский конфликт завершится переговорами, и он не видит других вариантов. Вместе с тем глава Франции считает, что решение должны принимать украинцы.

Напомним, французский президент выразил мнение, что будущая архитектура безопасности Европы должна предусматривать гарантии безопасности для России. Эммануэль Макрон, в частности, напомнил о заявлении Владимира Путина про то, что НАТО приближается к границам РФ и развертывает вооружения, угрожающие ее безопасности.

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