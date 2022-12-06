Свиной грипп выявлен в 74 регионах России

Случаи свиного гриппа зафиксированы уже в 74 регионах России Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Свиной грипп А(H1N1)-2009 выявлен уже в 74 регионах России, заболеваемость продолжает расти. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 6 декабря 2022 года.

"В России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ, - уточнили в ведомстве. - За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 23,3% по сравнению с предыдущей неделей".

Как ранее писал сайт KP.RU, еще в середине ноября Роспотребнадзор предупредил, что в России начинает нарастать активность трех опасных вариантов вируса гриппа.

Речь идет о таких вариантах, как A(H1N1) 2009, A(H3N2) и B. В ведомстве добавили, что уберечься от заражения гриппом поможет своевременная вакцинация.

Напомним, врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев выразил мнение, что в преобладании свиного гриппа в России нет ничего странного.