Украина надеется на получение танков и самолетов от НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Украины Алексей Резников планирует, что Киев получит танки и боевые самолеты стандартов НАТО. Об этом было заявлено во время телемарафона.

Резников сказал, что остается оптимистом и верит, что «на поле боя появятся танки стандартов НАТО, не только Leopard, также как сегодня у нас с вами в артиллерии более восьми систем 155 калибра разных стран».

Он выразил уверенность, что будут «у нас танки и боевые самолеты».

Как сообщал сайт KP.RU, 28 ноября 2022 года посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются в связи с оказываемой помощью Украине.

Ранее New York Times писал, что малые страны исчерпали свой потенциал, а 20 из 30 членов НАТО «значительно исчерпали себя», сейчас готовы оказывать военную помощь Украине и далее Франция, Германия, Италия и Нидерланды.