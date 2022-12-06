Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА достигла 500 квадратных метров Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет примерно 500 квадратных метров. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил представитель экстренных служб.

Как заявил ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотного летательного аппарата, отметив, что экстренные службы работают на месте происшествия над ликвидацией возгорания.

«Площадь возгорания - 500 квадратных метров», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в экстренных службах.

Сообщается, что на данный момент на месте возгорания развернуты три боевых участка, а пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя для того, чтобы не допустить дальнейшего перехода огня на соседние емкости. Как ожидается, вскоре на аэродром прибудут три пожарных поезда с пенообразователями. Об их отправке ранее заявила Московская железная дорога.

По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействовано свыше 50 человек и 14 единиц техники.