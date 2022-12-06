Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 декабря 2022 8:59

Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА достигла 500 квадратных метров

В тушении пожара задействовано свыше 50 человек и 14 единиц техники.
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА достигла 500 квадратных метров

Площадь пожара на аэродроме под Курском после атаки БПЛА достигла 500 квадратных метров

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Площадь пожара на аэродроме в пригороде Курска составляет примерно 500 квадратных метров. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил представитель экстренных служб.

Как заявил ранее губернатор Курской области Роман Старовойт, огонь на нефтенакопителе вспыхнул в результате атаки беспилотного летательного аппарата, отметив, что экстренные службы работают на месте происшествия над ликвидацией возгорания.

«Площадь возгорания - 500 квадратных метров», - приводит РИА Новости заявление, сделанное в экстренных службах.

Сообщается, что на данный момент на месте возгорания развернуты три боевых участка, а пожарные проводят пенную атаку и обваловку нефтенакопителя для того, чтобы не допустить дальнейшего перехода огня на соседние емкости. Как ожидается, вскоре на аэродром прибудут три пожарных поезда с пенообразователями. Об их отправке ранее заявила Московская железная дорога.

По предварительным данным, пострадавших нет. Всего в тушении пожара задействовано свыше 50 человек и 14 единиц техники.